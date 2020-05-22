بلدية الكفرة: صمود ترهونة حتى اليوم يؤكد وحدة ليبيا ضد أي إعتداء تركي على الوطن

ليبيا – قال عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل إن قبيلة ترهونة تمتد لمعظم الأراضي الليبية.

أبو خليل وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن وجود مدينة ترهونة في الغرب يحافظ على وحدة ليبيا وأنه لولا وجود المدينة في المنطقة الغربية وموقفها الحالي لكانت الأوضاع وصلت إلى الانفصال التام بين الأقاليم الثلاثة.

وشدد على أن صمود مدينة ترهونة حتى اليوم يؤكد على وحدة ليبيا ضد أي اعتداء خارجي تقوده تركيا ضد أبناء الوطن.

عميد بلدية الكفرة أشار إلى أن تاريخ المدينة حافل بالبطولات ضد الاستعمار القديم حيث قدمت المدينة آلاف الشهداء عبر التاريخ ضد أي مستعمر أجنبي وهو ما يجعلها تقف الآن ضد أي مستعمر جديد.

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