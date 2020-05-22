ريبورتاج: مبادرات إنسانية لمساعدة عمال أجانب بلا دخل في ليبيا بسبب فيروس كورونا

يعاني عمال أجانب في ليبيا من أوضاع إنسانية صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي. وفي الآونة الأخيرة، انتشرت مبادرات وحملات لمساعدة العمالة الأجنبية، تشارك فيها الأفواج الكشفية التي تجمع تبرعات وتحولها إلى سلات غذائية، توزع على مناطق مختلفة يتجمع فيها عمال أجانب بلا دخل منذ أكثر من شهرين بسبب الحظر وقلة فرص العمل.

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