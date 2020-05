الأمم المتحدة تحذر من ارتكاب أعمال انتقامية تستهدف المدنيين في ترهونة

حذرت بعثة الأمم

المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، من ارتكاب أي أعمال انتقامية تستهدف

المدنيين في مدينة ترهونة.

وأكدت البعثة في

بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنها تتابع التطورات الميدانية

والحشود حول مدينة ترهونة، وذلك في إشارة إلى محاولات قوات الوفاق السيطرة على

المدينة.

ودعت البعثة إلى

وقف التصعيد العسكرية وتغليب الخيارات العسكرية مشددة على ضرورة عدم اللجوء لارتكاب أعمال انتقامية

تستهدف المدنيين أو اتخاذ عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو

أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة في ترهونة.

