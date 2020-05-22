الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال عيد الفطر

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن الوضع الجوي السائد والمتوقع في أيام عيد الفطر المبارك خلال أربعة ايام اعتبارا من يوم السبت 23 / 05 / 2020 م.

وقال المركز، أن طقس ربيعي معتدل على أغلب مناطق ليبيا مع درجات حرارة معتدلة حيث تتراوح ما بين (23 – 28) مْ على مناطق الشمال (من راس اجدير حتى طبرق وتشمل مناطق الدواخل والمرتفعات الجبلية).

ومن المتوقع أن تسجل ما بين (26 – 32) مْ على مناطق الوسط (غدامس – الحمادة – هون – مرادة – جالو – الجغبوب).

وتتراوح ما بين (33 – 37) مْ على مناطق أقصى الجنوب (غات – سبها – اوباري – مرزق – القطرون – الكفرة – السرير – تازربو).