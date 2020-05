المقري: ترهونة حاضنة الجيش وستعيد معركة القرضابية في ثوب جديد

قال الناشط والكاتب

السياسي عبدالله المقري، إن شباب مدينة ترهونة سيحولها إلى برك من النيران تبتلع

أعدائها.

واوضح المقري في

منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن مدينة ترهونة هي حاضنة الجيش

وستعيد معركة القرضابية في ثوب جديد.

وأضاف أن العدو –

في إشارة إلى قوات الوفاق- يقصف مدينة ترهونة من بعيد لكنه لن يفكر في التقدم خطوة

واحدة حتى لا يسقط في برك من النيران وتبتلعه الأرض كما ابتلعت الغزاة الطليان،

بحسب تعبيره.

وبين المقري أن

” العدو سينهزم أمام قوة الإرادة الوطني في كل ليبيا وسينتصر الجيش الذي

يجابه العدو التركي.

