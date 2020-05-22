نقابة مصفاة الزاوية تطالب باعادة الإنتاج النفطي

طالبت نقابة عمال مصفاة الزاوية كافة المسؤولين بضرورة التدخل لإعادة ضخ النفط والبدء في عمليات الإنتاج وتحييد قطاع النفط عن أي تجاذبات سياسية.

و أضافت النقابة في بيان أصدرته أمس الخميس ونشرته عبر منصاتها الرسمية أن عمليات الإغلاق تسببت في شح الوقود وغاز الطهي بالمنطقة الغربية مؤكدة على استمرار توقف وحدتي التكرير في مصفاة الزاوية نتيجة تعطل تدفق النفط عبر صمام منطقة المادة الواصل من حقل الشرارة.

وشدد البيان على ضرورة أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بنشر تفاصيل ما توصلت إليه الدعاوى المرفوعة لدى مكتب النائب العام ضد المتورطين في إغلاق الحقول النفطية مطالبة في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات حازمة من قبل آمر جهاز حرس المنشآت النفطية لقاطع الجنوب الغربي.

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