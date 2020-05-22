مجلس الوزراء الإيطالي يصدق على مرسوم المشاركة بعملية إيريني العسكرية لحظر السلاح على ليبيا

ليبيا – صدق مجلس الوزراء الإيطالي على مرسوم البعثات الذي شمل مهمة الاتحاد الأوروبي إيريني لتنفيذ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة وعرقلة دخول الأسلحة إلى ليبيا.

وكالة “نوفا” الإيطالية أشارت إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو ناقشا خلال محادثه هاتفيه الأوضاع في ليبيا حيث أعرب الجانبان عن قلقهما بشأن تكثيف الأعمال العدائية في ليبيا وضرورة إرساء هدنة إنسانية فورية ووقف التدخلات الأجنبية.

ومن بين البعثات الأخرى في المرسوم ما يتعلق بالمساعدات الطبية في الساحل.

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