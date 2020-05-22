عقيلة يلتقي وفد من درنة.. لمناقشة هذه النقاط

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح، عددا من أساتذة جامعتي عمر المختار وبنغازي، وأعضاء من مجلس خبراء برقه.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إنه تم خلال اللقاء مناقشة المبادرة التي قدمها وعرضها عقيله صالح على الشعب الليبي لحل الازمة الليبية، كما قدم المجتمعون مجموعة أفكار حول المبادرة ومن ثم تحاور المجتمعون حول ذلك مع رئيس مجلس النواب.

وأضاف المريمي، “وحول وضعية المبادرة من الناحية الدستورية والقانونية والذي أكد عقيله بأنها بنيت على النواحي المتعارف عليها في ليبيا ووفقا للإعلان الدستوري المعمول به في الدولة الليبية”.

كما التقى رئيس مجلس النواب وفدا من أدباء وكتاب ووجهاء مدينة درنه، وناقش في هذا اللقاء المبادرة، إضافة إلى التطرق لما تحتاجه مدينة درنه من مشاريع مهمة لإعادة اعمارها وتوفير المياه لبعض أحيائها ورصف طرق الشوارع، كما عرض المجتمعون المشروعات التي أنجزت بالأعمال التطوعية من قبل الجمعيات والمؤسسات التطوعية والمشاريع هي المسجد العتيق ومسجد الصحابة والسجل المدني وفيما سبق مدرسة الامل بالساحل الشرقي.