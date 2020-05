الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من ارتكاب أعمال انتقامية تستهدف المدنيين في طرابلس وما حولها

حذرت اللجنة

الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الجمعة، من ارتكاب أعمال انتقامية تستهدف

المدنيين والأبرياء خلال المعارك في ليبيا خاصة في طرابلس ومناطق جنوب العاصمة

وجنوب غربها.

وأوضحت

اللجنة في بيان لها أنها تحذر أيضا من مغبة اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق

القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة

والخاصة.

ودعت اللجنة إلى

تجنب ارتكاب أي خروقات او انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، وإل عدم استهداف المناطق

السكنية ، و عدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين وعدم

استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية .

وحملت المنظمة

أطراف النزاع المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة إزاء ضمان تأمين ممارات

إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وتأمين فرق الإسعاف

والطوارئ وطواقم الهلال الأحمر الليبي لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع .

كما شددت

المنظمة على ضرورة وقف استخدام القصف العشوائي بالأسلحة الصاروخية خلال المواجهات

المسلحة لا سيما في المناطق المدنية، مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب ما نص عليه

القانون الدولي الإنساني .

وطالبت المنظمة

أطراف النزاع بمعاملة أسرى الحرب بطريقة إنسانية في جميع الأحوال ، وحمايتهم من

أعمال العنف بمختلف أشكالها.

