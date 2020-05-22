شكري يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس إتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب حيث إستعرض الإتصال تطورات الأوضاع في ليبيا.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الأمن والاستقرار هناك.

وأختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن شكري وراب تبادلا الرؤى حول كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد واتفقا على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون على المستوى الدولي من أجل مواجهة انتشار الفيروس والحد من تداعياته على المستويات المختلفة.