امغيب: بيان البعثة الأممية بمثابة تحريض للهجوم على ترهونة

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا الأخير محرض ضد مدينة ترهونة.

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بيان البعثة الأممية الصادر صباح اليوم الجمعة، بشأن تحشيد قوات الوفاق المدعومة من تركيا للهجوم على مدينة ترهونة، يشي بأن بعثة الأمم برئاسة استفاني وليامز التي يفترض أن تكون محايدة لديها العلم الكامل بحجم القوة التي ستهاجم ترهونة، وكأنها متأكدة من خلال صياغة البيان أن المليشيات قادرة أن تسيطر عليها”، بحسب تعبيره.

وأضاف امغيب، “هذا البيان يعتبر بمثابة تحريض على الهجوم على مدينة ترهونة ومساندة المليشيات من خلال إرهاب المواطنين”، بحسب قوله.