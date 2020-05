هانيبال القذافي: قضيتي من أغرب القضايا في التاريخ والتهم الموجهة لي غير معقولة

قال هانيبال

القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل الشهيد معمر القذافي اليوم الجمعة إن قضيته

واحدة من أغرب القضايا في التاريخ.

وأضاف الكابتن

هانيبال أن القضية لم تُطبق فيها المعايير المناسبة لمبادئ القانون أو القواعد

القانونية.

وأوضح ، أن

اعتقاله جرى بشكل تعسفي من قبل القاضي بتهمة غير معقولة.

وأشار إلى أن

القاضي الذي لا يحكم بالعدل ولا يراعي الأسس الأخلاقية للمجتمع يسبب ضيقًا لا

يُحصى للأفراد، من خلال إساءة استخدام منصبه، بينما يُشار إليه باسم “الشرفاء”،

معتبرًا أن هذا هو العار، بحسب تعبيره.

