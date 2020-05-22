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السفارة الأمريكية: حان الوقت لجميع الأطراف في ليبيا للوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى مفاوضات 5+5

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا على أنها تشارك قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن التحشيدات العسكرية  حول مدينة ترهونة.

السفارة الأمريكية أوضحت بحسب حسابها الرمسي على موقع “تويتر” بأنه لا يوجد مكان على الإطلاق للهجمات التي تستهدف المدنيين، كعمليات السطو أو الأعمال الإنتقامية.

وإختتمت بيانها قائلةً :” حان الوقت لجميع الأطراف في ليبيا للوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى مفاوضات 5+5 التي تقودها الأمم المتحدة”.

يشار إلى أن بيانات البعثة الأممية والسفارة الأمريكية يأتي بعد إنتهاكات واسعة حصلت داخل مدينة الأصابعة عقب دخول مسلحي الوفاق إليها ، حيث أكد شهود عيان من داخل المدينة حدوث أعمال إنتقامية وحرق للمنازل والقبض على العديد من المواطنين بتهمة دعم القوات المسلحة.

هذا وأكد مصدر دبلوماسي مطلع لصحيفة المرصد بأن البعثة الأممية إلى ليبيا قد فتحت تحقيق بشأن الانتهاكات التي حدثت في مدينة الأصابعة ، مضيفاً بأن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كذلك ستفتح تحقيق منفصل بشأن ما حدث في المدينة بعد دخول مسلحي الوفاق إليها يوم أمس الخميس الموافق 20 مايو.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-امريكا متواطئة مع اردوغان في طرابلس:

    ماذا كانت تفعل الطائرة Aries فوق طرابلس يوم 3/5/2020 لمدة 5 ساعات في
    مهمة ثلاثية مخابراتية ومراقبة واستطلاع
    لمدة 5 ساعات فوق طرابلس
    لصالح من ياامريكا ؟؟؟ طبعا لاردوغان كلبكم لص البترول والشعوب

    1 لربط الطيران التركي المسير بالاقمار الصناعية
    2 لكشف مواقع الجيش الليبي باحداثياته للعدو التركي
    3 قام الطيران المسير بعدها بعد ربطه بالاقمار الامريكيا بالطيران 24 ساعة اي باستمرار فوق طرابلس
    4 في 15/5 قام العدو التركي ومليشياته بالهجوم علي قاعدة الوطية والتي بفضل الله هزمهم جيشنا العربي الليبي
    5 امريكا ترتكب جريمة قتل وتجويع الشعب الليبي باتاحة اقمارها وتوجيهها لطيران
    العدو التركي لاستمرار الطيران فوق المدن الليبية وضرب اي تحرك بعيد عن مناطق الجيش الذي يسقطهم بالحال
    فيقتلون المدنين ويحرقون سياراتهم
    ويضربون سيارات ارزاقهم
    6 امريكا انتم تقتلون الشعب الليبي المدني اطفالا وشيوخا ونساء
    في الوقت الذي تتشدقون بالدفاع عن قتل المدنيين كيف ؟؟؟؟؟؟
    وانتم تتعاونوا مع العدو االتركي وتقتلون الشعب الليبي بالطائرات المسيرةالامريكية
    التي يدعي اردوغان كذبا انها تركية والاقمار الصناعية الامريكية
    7 كيف تقف امريكا صامتة امام اكبرعملية جلب للدواعش من سوريا والعراق عبر تركيا وزعيمهم اردوغان الذي يصدر الارهاب لكل انحاء العالم حتي امريكا
    وانتم تبحثون عن زعيم داعش الحقيقي وهو امامكم هذا الارهابي اللص اردوغان؟
    8 هل وجود قاعدة لكم في تركيا تجعلكم
    دمية لعبة في يد لص دولي(اردوغان) يعتدي علي قبرص ثم ليبيا ليسرق بترولها وانتم ياامريكا تساعدوه باقماركم وطائراتكم المسيرة بدلا من ان توقفوه وتمنعوه ؟؟؟؟؟
    9 لقد كرهكم الشعب العراقي بهذه الافعال
    والان هلتريدون ان يكرهكم الشعب الليبي بدلا من تعاونه معكم ؟
    10 امريكا لن ينفعكم اردوغان الذي يكرهه الشعب التركي نغسه وكل شعوب العرب بل والعالم لانه لص ومجرم وقاتل شعوب بسوري وليبيا والعراق
    ان اردوغان سبب كراهية شعوب العراق وسوريا وقريبا سيكون شعب ليبيا
    فهل قطعتم رأس هذه الافعي اردوغان
    حتي تعود محبة العالم لكم يامريكا ؟؟
    وتنقذوا الشعوب من هذا(اردوغان) العدو لامريكا ولكل شعوب الارض المحبة للسلام

    وشكرا لكم
    ارجو ترجمة هذه الرسالة للسفارة الامريكية من جوجل الامريكي لديكم وليس اخواني عربي

    رد
  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-رسالة لامريكا من مواطن عربي للرئيس ترامب:

    رسالة لامريكا من مواطن عربي

    ماذا كانت تفعل الطائرة Aries فوق طرابلس يوم 3/5/2020 لمدة 5 ساعات في
    مهمة ثلاثية مخابراتية ومراقبة واستطلاع
    لمدة 5 ساعات فوق طرابلس
    لصالح من ياامريكا ؟؟؟ طبعا لاردوغان كلبكم لص البترول والشعوب

    1 لربط الطيران التركي المسير بالاقمار الصناعية
    2 لكشف مواقع الجيش الليبي باحداثياته للعدو التركي
    3 قام الطيران المسير بعدها بعد ربطه بالاقمار الامريكيا بالطيران 24 ساعة اي باستمرار فوق طرابلس
    4 في 15/5 قام العدو التركي ومليشياته بالهجوم علي قاعدة الوطية والتي بفضل الله هزمهم جيشنا العربي الليبي
    5 امريكا ترتكب جريمة قتل وتجويع الشعب الليبي باتاحة اقمارها وتوجيهها لطيران
    العدو التركي لاستمرار الطيران فوق المدن الليبية وضرب اي تحرك بعيد عن مناطق الجيش الذي يسقطهم بالحال
    فيقتلون المدنين ويحرقون سياراتهم
    ويضربون سيارات ارزاقهم
    6 امريكا انتم تقتلون الشعب الليبي المدني اطفالا وشيوخا ونساء
    في الوقت الذي تتشدقون بالدفاع عن قتل المدنيين كيف ؟؟؟؟؟؟
    وانتم تتعاونوا مع العدو االتركي وتقتلون الشعب الليبي بالطائرات المسيرةالامريكية
    التي يدعي اردوغان كذبا انها تركية والاقمار الصناعية الامريكية
    7 كيف تقف امريكا صامتة امام اكبرعملية جلب للدواعش من سوريا والعراق عبر تركيا وزعيمهم اردوغان الذي يصدر الارهاب لكل انحاء العالم حتي امريكا
    وانتم تبحثون عن زعيم داعش الحقيقي وهو امامكم هذا الارهابي اللص اردوغان؟
    8 هل وجود قاعدة لكم في تركيا تجعلكم
    دمية لعبة في يد لص دولي(اردوغان) يعتدي علي قبرص ثم ليبيا ليسرق بترولها وانتم ياامريكا تساعدوه باقماركم وطائراتكم المسيرة بدلا من ان توقفوه وتمنعوه ؟؟؟؟؟
    9 لقد كرهكم الشعب العراقي بهذه الافعال
    والان هلتريدون ان يكرهكم الشعب الليبي بدلا من تعاونه معكم ؟
    10 امريكا لن ينفعكم اردوغان الذي يكرهه الشعب التركي نغسه وكل شعوب العرب بل والعالم لانه لص ومجرم وقاتل شعوب بسوري وليبيا والعراق
    ان اردوغان سبب كراهية شعوب العراق وسوريا وقريبا سيكون شعب ليبيا
    فهل قطعتم رأس هذه الافعي اردوغان
    حتي تعود محبة العالم لكم يامريكا ؟؟
    وتنقذوا الشعوب من هذا(اردوغان) العدو لامريكا ولكل شعوب الارض المحبة للسلام

    وشكرا لكم
    ارجو ترجمة هذه الرسالة للسفارة الامريكية من جوجل الامريكي لديكم وليس اخواني عربي

    رد