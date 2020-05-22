مديرية أمن السهل الغربي تدفع بدوريات في تيجي وبدر

دفعت مديرية أمن السهل الغربي بعدد من الدوريات الأمنية إلى منطقتي تيجي وبدر ببلدية باطن الجمل.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إن هذه الخطوة تأتي في إطار بسط الأمن داخل المنطقة والمجاهرة به، وتأمين المواطنين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى تفعيل مراكز الشرطة وقسم المرور وقسم النجدة بتكثيف عملها داخل البلدية لفرض السيطرة الأمنية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على راحة المواطنين، وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت عملية «بركان الغضب» دخول قوات حكومة الوفاق إلى بلدتي بدر وتيجي.

وتقع البلدتان ضمن المنطقة المعروفة بباطن الجبل، جنوب قاعدة الوطية، القريبة من الحدود التونسبة، والتي سيطرت عليها «قوات الوفاق» الإثنين الماضي.

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