مجهولون يعتدون على خط المياه المُغذّي لمستشفى العافية

قال مسؤول الشؤون الإدارية بمستشفى العافية العام في مدينة هون “عادل فرحات” إن مجهولين قاموا بالاعتداء على خط المياه الرئيسي المغذي للخزان الخاص بالمستشفى وهو الخط المتفرع من الخط العام ويبعد كيلومترين شمالي المستشفى.

وأضاف فرحات أن الخط المتضرر تم إنشاؤه بالتطوع من شباب المدينة سنة ألفين وثلاثة عشر لحل مشكلة نقص المياه بالمستشفى، ووصف المعتدين على الخط بعديمي الضمير وقد سرقوا محتويات التوصيل بين الخطين ما أدى إلى ضياع المياه هباء في جوف الأرض ليومين وقطع المياه عن مرضى قسم الكلى وحالات الإنجاب بقسم الولادة وعن عمال النظافة.

وأثنى “فرحات” على عناصر شركة المياه وقسم الصيانة بالمستشفى على مجهوداتهم لصيانة الخط وتدفق المياه للمستشفى، محذرا من أن مثل هذه الاعتداءات تتكرر مطالبا الجهات الأمنية بوضع حد لمثل هذه الخروقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية