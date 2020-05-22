«الكتيبة 128»: «سرية الكورنيت» تقضي على عدد من المليشيات في محور الطويشة من بينهم «النعاس»

تمكنت سرية الكورنيت التابعة للكتيبة 128 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية، من القضاء على المليشيات في محور الطويشة ومن بينهم نورالدين النعاس.

وأكد المكتب الإعلامي الكتيبة 128 مشاة، اليوم الجمعة، نجاح سرية الكورنيت في القضاء على المليشيات في محور الطويشة.

ويعد الإرهابي نور الدين النعاس الزنتاني، أمر ما تعرف بسرية الاقتحام، أحد أبرز قيادات الزنتان الموالية لأسامة جويلي.

ويعد النعاس قائدا ميدانيا لدى الميليشيات المدعومة بالمرتزقة والمسؤول عن نهب وسرقة منازل صرمان وصبراتة والمسؤول عن قيادة المرتزقة التشادية في معارك العزيزية التي تمتهن سرقة منازل المواطنين ، وفقا لشهود عيان.