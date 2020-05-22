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«الكتيبة 128»: «سرية الكورنيت» تقضي على عدد من المليشيات في محور الطويشة من بينهم «النعاس»

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكنت سرية الكورنيت التابعة للكتيبة 128 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية، من القضاء على المليشيات في محور الطويشة ومن بينهم نورالدين النعاس.

وأكد المكتب الإعلامي الكتيبة 128 مشاة، اليوم الجمعة، نجاح سرية الكورنيت في القضاء على المليشيات في محور الطويشة.

ويعد الإرهابي نور الدين النعاس الزنتاني، أمر ما تعرف بسرية الاقتحام، أحد أبرز قيادات الزنتان الموالية لأسامة جويلي.

ويعد النعاس قائدا ميدانيا لدى الميليشيات المدعومة بالمرتزقة والمسؤول عن نهب وسرقة منازل صرمان وصبراتة والمسؤول عن قيادة المرتزقة التشادية في معارك العزيزية التي تمتهن سرقة منازل المواطنين ، وفقا لشهود عيان.

الوسوم

أسامة جويلي الحرب المليشيات النعاس ترهونة ليبيا مقتل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الله لا ترحمه إن شاء الله مئات من شكله يتم سحقهم وابادتهم عملاء الخوان المجرمين أعداء ليبيا المنافقين ففى عام 2014 قاتلوا الزنتان ضد فجر ليبيا المصاريت تم خانوا العهد وانضمو للمصاريت لقتال الجيش طبعا مش كل الزنتان ولكن التابعين للغدار والخاين والمنافق أسامة جويلى فالزنتان لديها رجال صناديد وعمالقة كالشهيد باذن الله الرائد أسامة امسيك وغيره من اسود الزنتان الذين لن ولن يبيعوا الوطن ويفرطوا فيه .

    ن
    د

    رد

  • هذا النعاس عبارة عن شخص يلهث وراء مال الحرام وليس عنده توجه ديني ولكن الحقير اسامة جويلي الاخونجي شراء مجموعة قليلة من شباب الزنتان بالمال وهذا النعاس واحد منهم. الزنتان الاصليين مستحيل ينشرو بالمال ولو قعدوا فقراء في قلب الصحراء والزنتان مازالت امعبية بالتريس الحر وخزيه واللعنة على الاخونجي اجويلي اشتراء بعض الشباب بالمال والنعاس مثال.

    رد