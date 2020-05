منظمة الهجرة: لا يجب إعادة أي شخص يتم إنقاذه في البحر إلى ليبيا

دعت منظمة

الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، إلى عدم إعادة أي شخص يتم إنقاذه في البحار إلى

ليبيا بسبب ما وصفته بالاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس على

نطاق واسع بحق المهاجرين غير الشرعيين.

وطالبت المنظمة

في بيان مشرتك مع مفوضية شؤون اللاجئين بالإسراع بجهود نقل نحو 160 من المهاجرين

واللاجئين الذين تم إنقاذهم، والذين لا يزالون في البحر على متن سفينتي كابتن

مورغان.

ولفتت إلى أن

تورط الدولة المباشر أو غير المباشر من خلال القوارب التجارية في عودة المهاجرين

واللاجئين الذين يتم إنقاذهم إلى ليبيا قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وأضافت المنظمة

أنه تم بالفعل إجلاء مجموعة منفصلة من 21 شخصًا، معظمهم من العائلات والنساء

والأطفال، نزلوا في مالطا قبل عدة أيام.

وأشارت إلى أنه

من المهم نزول الأشخاص المتبقين في أقرب وقت ممكن، لأنهم كانوا على متن السفينة

لمدة أسبوعين تقريبًا، مؤكدة أن هذه هي فترة الحجر الصحي لكورونا، مشيرة إلى أنه

ليس هناك أي وضوح بشأن النزول، لافتة إلى أنه من غير المقبول ترك الناس في البحر

لفترة أطول من اللازم، خاصة في ظل ظروف صعبة وغير مناسبة.

وأعربت المنظمة

الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقهم البالغ إزاء

التقارير التي تفيد بأن الدول تتجاهل أو تؤخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة، خاصة

وسط انخفاض حاد في قدرة الدولة على البحث والإنقاذ التي تقدمها المنظمات غير

الحكومية.

