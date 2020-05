امغيب: بيان البعثة الأممية يحرض على الهجوم على ترهونة

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب اليوم

الجمعة، إن بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن هجوم قوات الوفاق على

مدينة ترهونة بدعم تركي يمثل تحريضا على هذا الهجوم ومساندة لما وصفها بالميليشيات

-في إشارة إلى قوات الوفاق-.

وأوضح مغيب في منشور عبر صفحته على موقع

“فيسبوك” أن بيان البعثة الأممية برئاسة استفاني وليامز التي من الفترض أن تكون

محايدة يشي بأن لديها العلم الكامل بحجم القوة التي ستهاجم ترهونة وكأنها متاكدة

من خلال صياغة البيان أن ما سماها المليشيات قادرة ان تسيطر عليها .

