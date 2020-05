أكدت سفارة

الأمريكية في ليبيا اليوم الجمعة أنه قد حان الوقت لوقف التصعيد في البلاد والعودة

لمفاوضات 5+5.

وأضافت السفارة

في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” إنها تشارك بعثة

الأمم المتحدة قلقها بشأن الأوضاع حول مدينة ترهونة، مؤكدة رفضها للهجمات التي

تستهدف المدنيين، كعمليات السطو أو الأعمال الانتقامية.

The post السفارة الأمريكية: نشارك الأمم المتحدة القلق بشأن الأوضاع في مدينة ترهونة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24