المسماري يعلن جاهزية أربع طائرات حربية بعد صيانتها

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، جاهزية أربع طائرات حربية بعد صيانتها من قبل الفرق الفنية، وإعادتها للعمل بعد توقفها لفترة طويلة.

وأشار المسماري في منشور له إلى أن الطيارين قاموا بطلاعات تجريبية ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات، ولفت إلى استخدام هذه الطائرات بـكامل قوتها النارية.

أكد الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض، مشيرا في مؤتمر صحفي أمس إلى أن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو ألف وخمسمئة عنصر، هذا وقال المسماري إن المعركة مستمرة ضد الإرهاب والأتراك ومن يتعاون معهم.

هذا وقال المسماري إن التدخل العسكري التركي في ليبيا أفشل كل محاولات الوصول إلى حل سياسي في البلاد، مشيرا إلى أن كافة الاتفاقات الخارجية التي وقعها فائز السراج غير شرعية.

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