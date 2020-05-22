اللواء التاسع يشن هجوم على القره بوللي.. وهذه خسائر الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

22 May, 2020

كشف المكلف بالمكتب الإعلامي للواء التاسع بشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي محمد الصادق، عن أبرز مستجدات الأوضاع العسكرية في مدينة ترهونة ومحيطها.

وقال الصادق، “منذ ثلاثة أيام بدأت قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في تحشيدات ضخمة في المدن المجاورة لترهونة، ومنها مسلاتة، والقره بوللي، وتاجوراء، وزليتن، إضافة إلى نقطة الاتصال بين مدينة ترهونة وزليتن من المحو الشمالي المعروف باسم تارغلات، وبعدما أصبح الخطر وشيك وأعلنت هذه القوات المعتدية عن نواياها بالهجوم على ترهونة، باغتت القوات الخاصة التابعة للواء التاسع التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بالهجوم على هذه التحشيدات في محور القره بوللي، وتم تدمير العديد من الآليات والأسلحة الثقيلة (عربات جراد- منظومة دفاع جوي- راجمة صواريخ- وعدد من السيارات المسلحة) وانسحاب جميع قوات الوفاق والمرتزقة من المنطقة.

وفي سياق متصل، جدد المكلف بالمكتب الإعلامي للواء التاسع بشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي محمد الصادق، تأكيده على عدم صحة ما تداول بشأن استهداف قوات الوفاق لمنظومة الدفاع الجوي في ترهونة، معللا على ذلك بإسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة في ترهونة أمس الخميس.

وأكد الصادق، على أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة وهدفها إضعاف الروح المعنوية، محذرا جميع الأهالي من عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة فيما وصفها بـ”قنوات الفتنة المدعومة من الإخوان وأنقرة”.