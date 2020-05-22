“داخلية الوفاق” تكلف 4 أجهزة أمنية لمتابعة جريمة اختطاف وصال

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بيانا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك كلفت فيه 4 أجهزة أمنية لجمع البيانات اللازمة للتحري عن مكان الفتاة وصال عبد الحفيظ محمد عبد الهادي البالغة من العمر 27 عاما والتي تم خطفها من قبل مسلحين اليومين الماضيين من منزل العائلة الكائن بمنطقة الكريمية بعد أن قام الجناة بسرقة المنزل.

وتم تكليف مركز شرطة الكريمية وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة وجهاز المباحث الجنائية ومكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة، بالعثور على الفتاة وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وأكدت الوزارة بحسب البيان أن الجناة سيلقون عقابهم القانوني وسيحاسبون على جريمتهم .

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