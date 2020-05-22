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البعثة الأممية تدعو إلى وقف التصعيد العسكري وتحذر من استهداف المدنيين

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى وقف التصعيد العسكري في ليبيا، وتغليب الخيارات السلمية .

وقالت البعثة في منشور لها اليوم على صفحتها الرسمية إنها تتابع بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة، مشيرة إلى أنها إذ تذكر جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، فإنها تحذر من ارتكاب أية أعمال انتقامية تستهدف المدنيين، كما حذرت من اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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