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عماري زايد: حفتر إنتهى وسينال جزاءه قريباً

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بارك وزير تعليم الوفاق وعضو الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية سيطرة قوات حكومة الوفاق على مدينة الأضابعة.

عماري زايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال:” نبارك عودة الأصابعة إلى حضن الوطن ونؤكد عزمنا علي تحرير كل المدن اللييية وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي” حسب تعبيره.

واختتم قائلاً :” أكرر النداء لأهلنا في ترهونة و برقة أن حفتر انتهى وسينال جزاءه العادل قريبا وأيدينا ممدودة لكم وباب الوطن مفتوح على مصراعيه لكل ابنائه لبناء ليبيا الحديثة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • AMARY ZAEED, The fake minster of education is considering himself a fighter, he is nothing and I am going to hit his face , he does not deserve to be representing the government of National Accord , We
    need the right people and he has to leave Tripoli ASAP

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