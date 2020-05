أعلنت شعبة

الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الجمعة نجحت في إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين

باستخدام منصات الدفاع الجوي.

وأوضحت الشعبة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” ان منصات الدفاع الجوي استهدفت

الطائرة الأولى في منطقة القريات والثانية في منطقة بو الغريب جنوب مدينة بن وليد

.

The post الإعلام الحربي: إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين في القريات ومنطقة بوالغريب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24