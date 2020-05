أفاد نشطاء على

مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة بفتح صمام الحمادة المغذي لخام الشرارة

بانتظار بدء عمليات الشتغيل والضخ إلى مصفاة الزاوية

