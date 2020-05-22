“السباعي”: “النعاس” نوع من الرجال نادر الوجود وتأثرت لموته

نعى علي السباعي عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نور الدين النعاس الزنتاني، آمر ما تعرف بـ”سرية الاقتحام”، خلال المعارك ضد الجيش الليبي في طرابلس.

وأثنى السباعي في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” على المليشياوي القتيل، قائلا: “شاب قد ملأ السمع والبصر في هذه الحرب لا تراه إلا في مقدمة الرجال، تبدو عليه العفوية، ولكنه ذو بأس شديد وعزيمة لا تنثني، لا أعرفه وليس لي به علاقة، وما ضره ألا يعرفه مثلي، ولكنني يعلم الله تأثرت لموته فهذا النوع من الرجال نادر الوجود، سال دمه اليوم على أسوار طرابلس وهو يذود عنها، تقبله الله في الشهداء”.

وكانت سرية الكورنيت التابعة للكتيبة 128 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية، قد تمكنت من القضاء على المليشيات في محور الطويشة ومن بينهم نورالدين النعاس.

وأكد المكتب الإعلامي الكتيبة 128 مشاة، اليوم الجمعة، نجاح سرية الكورنيت في القضاء على المليشيات في محور الطويشة.

ويعد الإرهابي نور الدين النعاس الزنتاني، آمر ما تعرف بسرية الاقتحام، أحد أبرز قيادات الزنتان الموالية لأسامة جويلي.

ويعد النعاس قائدا ميدانيا لدى الميليشيات المدعومة بالمرتزقة والمسؤول عن نهب وسرقة منازل صرمان وصبراتة والمسؤول عن قيادة المرتزقة التشادية في معارك العزيزية التي تمتهن سرقة منازل المواطنين، وفقا لشهود عيان.