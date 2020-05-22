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وزير الخارجية اليوناني يجري اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب الليبي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح تطورات الأحداث الليبية مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس.

وأفادت وزارة الخارجية اليونانية بأن دندياس أجرى اتصالا هاتفيا أمس الخميس بعقيلة صالح، وناقش الجانبان آخر تطورات الوضع في ليبيا، وضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الجارية في البلاد، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب أعلن في أبريل الماضي عن مقترح لخارطة طريق تسعى إلى إنهاء الأزمة في ليبيا، واقترح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

الوسوم

الغزو التركي اليونان مجلس النواب الليبي وزير الخارجية اليوناني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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