أفادت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، بأن

المدعو نور الدين النعاس قد قتل خلال المعارك في محور الطويشة على يد قوات الجيش.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن الجيش تمكن من دحر قوات الوفاق في محور الطويشة بعد

تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح على رأسها المدعو نور الدين النعاس

