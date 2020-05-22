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خسائر كبيرة لقوات الوفاق في محور عين زارة والطويشة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،الجمعة ،عن تمكن قوات الجيش من صد و دحر قوات الوفاق في محاور عين زارة والطويشة ،بعد أن حاولت التقدّم من عدة محاور وفتح نار في محاور ترهونة.

و قالت الغرفة ،إنه و رغم تحشيد قوات الوفاق المدعومة من مرتزقة سوريين ،لم تستطع التقدم شبر واحد في أي خط دفاعي للجيش بإستثناء المواقع التي أعلن عليها الناطق الرسمي قبل أيام والتي تراجع منها الجيش قبل يومين وذلك بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة .
و أكد عضو شعبة الإعلام الحربي،في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ،أن محور الطويشة سجل اشتباكات قوية وعنيفة اليوم الجمعة، حيث استمرت الاشتباكات لساعات طويلة وبعدها قامت قوات الجيش الليبي بالهجوم و كبدت قوات الوفاق خسائر كبيرة ،في حين أعلن اللواء “73” مشاه تدمير عدد “2” مدرعة وانسحاب وهروب باقي المجموعات الإرهابية بالكامل من المحور”.
و شهدت مدينة ترهونة، اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة من ثلاثة محاور في محاولة جديدة لقوات الوفاق للسيطرة على المدينة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كل مكاسب الجيش خلال العام تحققت بفعل المبادرة بالهجوم على التحشيدات والمباغته . وكل الانتكاسات اللى حصلت فى الاسبوعين الماضيين كانت بسبب تغيير الاستراتيجيه . وجعلها دفاع وصد هجمات فقط . عودا حميدا

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