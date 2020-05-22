اختطاف فتاة من بيتها من قبل مجموعة مسلحة .. وعائلتها تناشد المساعدة

طالبت عائلة الفتاة الليبية المختطفة من منطقة الكريمية وصال عبد الحفيظ ميينة، كل من لديه معلومات عن ابنتهم المختطفة بالتواصل معهم

وكانت عائلة عبد الحفيظ ميينة قد تعرضت لهجوم استهدف منزلها الواقع بمنطقة الكريمية وتحديدا بشارع “السامبا” من قبل 4 أشخاص ليل الثلاثاء، وكان من بينهم عناصر من المرتزقة السورييين، وذلك وفقا لشهادات مقربين من العائلة.

وبحسب التقارير الأولية فإن الغرض من الهجوم كان السرقة والاستيلاء على مبالغ مالية، حيث لم يكتف المهاجمون بسرقة الأموال بل قاموا باختطاف ابنة العائلة وصال البالغة من العمر 25 عاماً.

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