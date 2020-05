مقتل آمر ما تسمى بسرية الاقتحام المدعو نور الدين النعاس خلال المعارك بمحور الطويشة

أفادت المكتب الإعلامي للكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش، اليوم الجمعة، بأن المدعو نور الدين النعاس قد قتل خلال المعارك في محور الطويشة على يد قوات الكتيبة .

وأوضح المكتب الإعلامي للكتيبة أن سرية الكورنيت التابعة لها نجحت في هزيمة قوات الوفاق في محور الطويشة وكبدتها خسائر فادحة على رأسها مقتل نورالدين النعاس.

ويعد النعاس ،

أحد أبرز قيادات الزنتان الموالية لأسامة جويلي، وهو قائد ميداني لدى قوات الوفاق متهم بنهب وسرقة منازل صرمان وصبراتة

والمسؤول عن قيادة المرتزقة التشادية في معارك العزيزية التي تمتهن سرقة منازل

المواطنين ، وفقا لمصادر إعلامية.

