احتدام المعارك بين الجيش وقوات الوفاق في القره بوللي

شهدت مدينة القره بوللي اليوم الجمعة اشتباكات عنيفة بين الجيش من جهة، وقوات الوفاق مدعومة بمرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا من جهة أخرى.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الاشتباكات التي وقعت في مدينة القرة بوللي جنوب شرقي طرابلس، تعد الأعنف منذ مدة، خاصة بعد زيادة تمركزات قوات الوفاق وتعزيزها بفرق من المرتزقة، في محاولة للتقدم نحو مدينة ترهونة.

على صعيد متصل قال مصدر في الجيش إن سلاح المدفعية استهدف منصتي صواريخ “غراد” ومنظومة دفاع جوي تابعة لقوات لاوفاق، كانت تستخدمها في قصف مدينة ترهونة بالصواريخ.

وفي سياق متصل أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، فجر الجمعة، إسقاط دفاعات الجيش 5 طائرات تركية مسيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها اثنتان كانتا تستهدفان ترهونة.

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