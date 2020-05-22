السفارة الأميركية تشارك البعثة الأممية «القلق» حول التطورات الميدانية قرب ترهونة وتدعو لـ«وقف التصعيد»

أكدت السفارة الأميركية في ليبيا أنها تشارك قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول «التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة».

وقالت السفارة في بيان اليوم، «كما قلنا طوال هذا الصراع، لا يوجد مكان على الإطلاق للهجمات التي تستهدف المدنيين، كعمليات السطو أو الأعمال الإنتقامية».

وشددت السفارة على أنه «حان الوقت» لجميع الأطراف في ليبيا للوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى مفاوضات (5+5) التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها «تتابع بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة».

البعثة الأممية: نتابع بقلق الحشود العسكرية حول ترهونة

وذكرت البعثة جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، محذرة من «ارتكاب أي أعمال انتقامية تستهدف المدنيين»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

كما حذر البيان من «اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة»، داعية إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية.

وأعلنت عملية «بركان الغضب» اليوم، غلق الطريق الساحلي من قصر خيار إلى القويعة؛ «حرصا على سلامة المسافرين من القصف العشوائي من داخل ترهونة»، بينما جدد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد محمد قنونو نداءه إلى المدنيين داخل المدينة «الابتعاد عن مواقع قوات القيادة العامة»، قائلا إن قوات حكومة الوفاق «ستحدد ممرات آمنة للمدنيين العالقين».

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