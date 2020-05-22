الكشف عن نتائج 238 عينة اشتباه بفيروس كورونا وارتفاع حالات الاصابة والشفاء

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 238 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, وارتفاع جديد لعدد حالات الشفاء والاصابة.

وقال المركز في بيان صادر عنه، أن المركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2020م عدد (238) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (204) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني في مصراته عدد (4) عينات.

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي (22) عينة.

ــ مختبر مستشفى الكويفية (8) عينات.

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (237) عينة سالبة

ــ عدد (1) عينة موجبة عائد من السفر.

وبين المركز في بيانه أن من ضمن النتائج السالبة تماثل عدد (3) حالات من المخالطين للشفاء من فيروس كورونا كوفيد 19 .

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