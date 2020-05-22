“الوطني لمكافحة الأمراض”: تسجيل إصابة جديدة بكورونا وتعافي 3 آخرين

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد من العائدين من السفر من دولة تركيا في رحلة 9 مايو الجاري.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الجمعة أنه تم الكشف على الحالة المصابة من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد البيان تماثل 3 حالات للشفاء من المخالطين، مشيرا إلى أن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقوم بتتبع الحالات المخالطة، وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ولفت إلى أن النتائج لا تشمل عينات المسح النشط ببلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبو سليم.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا 72 حالة، من بينها 31 حالة تتلقى الرعاية الطبية، فيما تعافى من المرض 38 شخصا، وتوفي 3 آخرين بالمرض.