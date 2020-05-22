بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة ونسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي

أكد وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج اليوم، أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، فإن السراج تلقى اتصالاً هاتفياً من بومبيو، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأعرب بومبيو عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك.

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ووفق البيان، عبر السراج عن «التقدير للموقف الأمريكي» الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، قائلا إن حكومة الوفاق «تخوض حرباً فرضت عليها وتصد اعتداء أدى إلى نزوح مئات الآلاف وقتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية».

فيما تطرقت المكالمة للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة في هذا الشأن. .

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