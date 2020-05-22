أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، عن تسجيل

حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لعائد من السفر.

وأوضح المركز في بيان له نشره عبر صفحته على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه استلم اليوم 238 عينة لحالات مشتبه في

إصابتها بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع

بطرابلس 204 عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة 4 عينات، ومن مختبر مركز

بنغازي الطبي 22 عينة، ومن مختبر مستشفى الكويفية 8 عينات.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العبنات جاءت 237 عينة سالبة وعينة واحدة موجبة لعائد من السفر، مشيرًا إلى تماثل 3 حالات من المخالطين للشفاء.

The post الوطني لمكافحة الأمراض: إصابة جديدة بكورونا و237 عينة نتائجها سالبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24