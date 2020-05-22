رسالة أمريكية لليبيين: حان الوقت للعودة لمفاوضات 5+5

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا عصر الجمعة عن مشاركتها قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن التطورات الميدانية الأخيرة.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد ذكرت أنها تتابع بقلق التطورات العسكرية والتعبئة حول مدينة ترهونة.

ودعت البعثة جميع الأطراف المشاركة في القتال إلى الامتناع عن التصعيد العسكري واللجوء إلى الوسائل السلمية.

ومن جانبها، جددت السفارة في إدراج عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك التأكيد على أنه لا يوجد مكان على الإطلاق للهجمات التي تستهدف المدنيين، كعمليات السطو أو الأعمال الإنتقامية.

كما وأضافت السفارة أنه قد حان الوقت لجميع الأطراف بليبيا للوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى مفاوضات العسكرية أو ما يعرف بلجنة 5+5 التي تقودها الأمم المتحدة.

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