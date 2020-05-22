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الغنوشي على كرسي المساءلة بسبب سياساته المشبوهة في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بسبب علاقاته وتحركاته الخارجية وتحديداً في ليبيا سيجلس رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي على كرسس المسائلة أمام البرلمان .

وقرر البرلمان التونسي أن تكون جسلة مساءلة الغنوشي يوم الثالث من يونيو المقبل ، وقد جاءت بعد لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الرافضة لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية وتحديداً في الشأن الليبي ، ومناهضتها تحويل الأراضي التونسية إلى قواعد خلفية لاستهداف ليبيا وتسهيل التدخلات العسكرية داخلها في إشارة إلى الدور الذي تلعبه تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان الذي تربطه مع الغنوشي علاقة تنظيم الإخوان المسلمين .

وكانت أحزاب تونسية ونشطاء وحقوقييون قد اتهموا راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بتأييد العمل العسكري التركي في ليبيا ضد الجيش الوطني، كما نشر إعلام المجلس الرئاسي أن الغنوشي هنأ رئيس المجس فائز السراج بدخول المسلحين لقاعدة الوطية عقب انسحاب وحدات الجيش منها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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