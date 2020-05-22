بومبيو لـ”السراج”: لا يوجد حل عسكري في ليبيا ويجب الالتزام بنتائج برلين

قالت وسائل إعلام موالية لفائز السراج إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن بومبيو أكد خلال الاتصال اليوم الجمعة على أن لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين.

وأشارت تلك الوسائل الإعلامية إلى أن الوزير الأمريكي أعرب عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك، لافتة إلى أن السراج أعرب عن تقديره للموقف الأمريكي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وزعم السراج أن ما أسماها حكومة “الوفاق” (المليشيات المسلحة) تخوض حربا فرضت عليها، وأنها تصد اعتداءً أدى إلى نزوح مئات الآلاف وقتلى و دمار البنى التحتية والمناطق السكنية.