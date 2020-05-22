إمغيب: بيان البعثة الأممية بشأن ترهونة يعتبر بمثابة تحريض للهجوم على المدينة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن تحشيد المليشيات المدعومة من تركيا للهجوم على مدينة ترهونة يعتبر بمثابة تحريض للهجوم على المدينة ومساندة المليشيات من خلال إرهاب المواطنين .

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الجمعة أضاف:” بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا هذا الصباح بشأن تحشيد المليشيات المدعومة من تركيا للهجوم على مدينة ترهونة يشي بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة ستفاني وليامز التي يفترض ان تكون محايدة لديها العلم الكامل بحجم القوة التي ستهاجم ترهونة وكأنها متاكدة من خلال صياغة البيان ان المليشيات قادرة ان تسيطر عليها”.

وتابع عضو مجلس النواب :”هذا البيان يعتبر بمثابة تحريض على الهجوم على مدينة ترهونة ومساندة المليشيات من خلال إرهاب المواطنين”.

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