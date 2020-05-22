جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية يعلن وصول شحنة مستلزمات طبية لمجابهة فيروس كورونا

ليبيا – أعلن جهاز الامداد الطبي بالحكومة الليبية عن وصول شحنة من مستلزمات الحماية الشخصية ضد فيروس كورونا المطابقة للمواصفات العالمية عن طريق مطار بنينا الدولي قادمة من دولة الصين.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه تم إستيلام الشحنة والتحفظ عليها في مخازن الجهاز إلى حين إنتهاء إجراءات الإفراج الجمركي والرقابي عنها.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الشحنة تأتي ضمن عدد من الشحنات التي تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية وقد تعثر توريدها نتيجة لتعطل حركة الطيران عالميا.

كما نوّه إلى أنه سيتم نشر ماتم استلامه بالتفصيل خلال منشوات لاحقه مع توضيح المواصفات الفنية الخاصة بهذه البنود وطرق استخدامها والفئة المستهدفة منها.

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