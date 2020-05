أطلع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

فائز السراج، الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي على

مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب تدوينة لحكومة الوفاق عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” فإن بومبيو أكد للسراج خلال الاتصال على أنه لا حل عسكري

للأزمة الليبية، وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام

بنتائج مؤتمر برلين.

وأعرب بومبيو عن حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا

وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك.

The post بومبيو لـ السراج: الحل الوحيد للأزمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار السياسي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24