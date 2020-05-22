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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 May, 2020

عقد مساء الاربعاء الموافق 20 مايو 2020 لاجتماع الرابع لمجلس جامعة أجدابيا لسنة 2020م وذلك بقاعة الاجتماعات بالادارة العامة ، أفتتح رئيس الجامعة الدكتور موسى المقريف الاجتماع بتقديم التهاني لجميع أبناء المؤسسة والامة الليبية والشعوب الاسلامية لقرب حلول عيد الفطر المبارك إعادة الله علينا باليمن والبركات .

جاء الاجتماع بحضور كلا من : الكاتب العام و وكيل الجامعة للشؤون للعلمية ومسجل عام الجامعة وعمداء الكليات وذلك لوضع خطة إستئناف الدراسة وفقا لقرار وزارة التعليم المنصوص على إستكمال الدراسة بحلول 31 من مايو2020

هذا وقد أفاد الدكتور موسي أنه خلال الاجتماع تم اعتماد محضر الاجتماع السابق ووضع خطة لاستئناف الفصل الدراسي للعام الحالي ، كما تم دراسة و وضع مقترح لمؤتمر التعليم الإلكتروني، خصوصا وانه تعتبر جامعة اجدابيا سباقة في مجال استخدام التعليم الإلكتروني للجامعات الليبية، وأضاف المقريف يتطرق المؤتمر الي فاعلية تطبيق التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي في ظل ما يمر به العالم من أزمات، كما يخص بدراسة الوضع المحلي بالجامعات الليبية وكيفية التطبيق و مدي جدوي فعاليته وعيوبه وامكانيات الاستيعاب هذا وقد تم النقاش في كل النقاط سابقة الذكر بالتفصيل .

كما أكد المقريف على استئناف الدراسة بالكليات اعتبار من يوم 31 مايو 2020 لكل قسم ما تم انجازه وفق اللائحة501 ولمدة ثمانية عشر أسبوع بما فيها بداية التسجيل و بداية الامتحانات النهاية باعتبار ان الدراسة استئنفت بجامعة اجدابيا وكانت البدء بالمحاضرات الفعلية بتاريخ 15 فبراير 202‪0

وأشار المقريف أن الدراسة بالكليات إستمرت الي تاريخ 14 مارس ومن ثم استئنفت الدراسة إلكترونيا عن بعد عبر طرق التعليم الإلكتروني الي تاريخ 14 أبريل الي بداية إجازة أعضاء هيئة التدريس .

وأضاف المقريف بوضع خطة للدراسة للكليات عامة بالجامعة والتي واكبت التعليم عن الإلكتروني، باستثناء كلية تقنية المعلومات وبعض الأقسام العلمية الاخري ووضع خطة مستقلة لها .

كما اعرب المقريف على تمنياته بالسلامة للجميع مع قرب العودة الي مقاعد الدراسة، و يتقدم بالتهنئة لكل الطلاب واعضاء هيئة التدريس والموظفين بحلول عيد الفطر المبارك جعله الله فاتحة للخير على الجميع .

ختاما اثني المقريف على مجهودات المركز الإعلامي للجامعة وما يبذله في محاولات لنشر نشاطات وفعاليات الجامعة للمجتمع المحلي وتعريفهم بكيفية وضعها للحلول العلمية لكافة الأزمات التي تمر بها المؤسسة التعليمية .