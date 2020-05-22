اللواء التاسع يصد هجوما لقوات الوفاق على ترهونة

صدت قوات تابعة للواء التاسع والقوات المساندة للجيش الوطني هجوما لقوات الوفاق في محاولة منها اقتحام مدينة ترهونة.

وقال مدير مكتب الإعلام باللواء التاسع محمد الصادق في تصريح خاص لـ 218 إن قوات الوفاق بدأت بتحشيدات لها منذ ساعات الفجر الأولى في المدن المجاورة لمدينة ترهونة بغية اقتحام المدينة.

وأضاف الصادق أن القوات الخاصة للواء التاسع التابع للقيادة العامة للجيش بادرت بالهجوم على هذه التحشيدات في محور القره بوللي حيث تم تدمير عدد من المعدات والآليات والأسلحة الثقيلة قبل أن تنسحب قوات الوفاق من المنطقة.

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