أفادت مصادر صحفية، الجمعة، بانسحاب قوات الجيش من تمركزاتها بمعسكر التكبالي، الواقع بمحور صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، وتوجهت إلى سيمافرو “فتحة البل”.

وأكدت المصادر، أنه عقب انسحاب الجيش، قامت قوات الوفاق بالسيطرة على المعسكر.

