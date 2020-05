“السباعي” ناعيا “النعاس”..تأثرت بموته لأنه نوعا من الرجال نادر الوجود

نعى عضو مجلس النواب المنشق، علي السباعي، آمر ما تعرف بـ”سرية الاقتحام” التابعة للوفاق، نور الدين النعاس الزنتاني، والذي قتل خلال معارك قوات الوفاق ضد الجيش، بمحور الطويشة.

وقال السباعي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على النعاس، إنه تأثر بموت النعاس بالرغم من أنه لا يعرفه وليس له علاقة به، واصفا إياه بأنه نوعا من الرجال نادر الوجود، وذو بأس شديد وعزيمة قوية،على حد قوله.

وكانت سرية الكورنيت التابعة للكتيبة 128 مشاة بالجيش، قد تمكنت من القضاء على عددا من المحسوبين على قوات الوفاق المدعومة من تركيا، في محور الطويشة ومن بينهم المدعو نورالدين النعاس.

وبحسب ما أكدته مصادر صحفية نقلا عن شهود عيان، يعد النعاس أحد أبرز قيادات الزنتان الموالية لأسامة جويلي، وهو المسؤول عن نهب وسرقة منازل صرمان وصبراتة والمسؤول عن قيادة المرتزقة التي تمتهن سرقة منازل المواطنين.

