البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء صدور 17 حكما بالإعدام في شرق ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الجمعة، عن قلقها إزاء أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً عن محاكم عسكرية في شرق ليبيا.

وأضافت البعثة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هناك مالا يقل عن 13 حكماً بالإعدام صادرة من المحكمة العليا ببنغازي وأربعة أخرى من محكمة البيضاء، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا محتملا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأشارت البعثة، إلى أن ما يثير قلقها بشكل بالغ، أن هناك تقارير تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم في المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم وأن الأحكام قد صدرت بصورة سرية عقب المحاكمات دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين، حسب قولها.

