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ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا و3 حالات شفاء

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 72 حالة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل إصابة جديدة لمواطن عائد من الخارج.

وأوضح المركز في بيان له أن المختبر المرجعي التابع له تسلم اليوم عدد 238 عينة، بينها 204 عينة من مختبر طرابلس و 4 من مصراتة، إضافة إلى 22 عينة من مختبر بنغازي و8 عينات من مختبر مستشفى الكويفية.

وأشار المركز إلى أنه من بين الـ237 عينة موجبة كانت هناك 3 عينات لحالات شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين منه في ليبيا إلى 38 حالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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