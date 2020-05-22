ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا و3 حالات شفاء

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 72 حالة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل إصابة جديدة لمواطن عائد من الخارج.

وأوضح المركز في بيان له أن المختبر المرجعي التابع له تسلم اليوم عدد 238 عينة، بينها 204 عينة من مختبر طرابلس و 4 من مصراتة، إضافة إلى 22 عينة من مختبر بنغازي و8 عينات من مختبر مستشفى الكويفية.

وأشار المركز إلى أنه من بين الـ237 عينة موجبة كانت هناك 3 عينات لحالات شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين منه في ليبيا إلى 38 حالة.

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